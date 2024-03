Tunisie : 12 tonnes de farine, semoule et pâte alimentaire saisies au 7ème jour du Ramadan

Le ministère du Commerce annonce que 3388 visites de contrôle ont été effectuées au 7ème jour du mois de Ramadan 2024, et 551 infractions économiques ont été établies.

Ces opérations ont débouché sur la saisie de 12 tonnes de farine, de semoule et de pâte alimentaire et une tonne de légumes et fruits.

198 kg de sucre, 2924 litres d’huile subventionnée, 210 litres de lait, et 500 paquets de cigarettes ont été saisis.

Ces opérations ont été menées dans le cadre du contrôle économique conjoint des circuits de distribution pendant le Ramadan 2024.



Gnetnews