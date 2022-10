Tunisie : 1249 candidats aux législatives, des postulants dans toutes les circonscriptions, excepté une seule

L’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) annonce que 1249 candidatures ont été déposées, en prévision des élections législatives du 17 décembre à la date d’hier, lundi 24 Octobre 2022, à 18 : 00, après la fermeture des bureaux dédiés à cette opération.

Les candidats se répartissent en 1068 hommes et 181 femmes.

Le conseil de l’instance avait décidé hier de prolonger la période de dépôt de candidatures de trois jours, à compter de ce mardi 25 octobre, jusqu’au jeudi 27 Octobre.

Dans une déclaration à Mosaïque, le membre et porte-parole de l’instance électorale, Mohamed Tlili Mansri, a indiqué que cette décision était intervenue pour permettre au plus grand nombre de candidats de présenter leurs candidatures, et éviter qu’il y ait des circonscriptions électorales sans candidats, ou avec un seul candidat, ce qui garantit sa victoire systématique.

Il a ajouté que des candidatures ont été enregistrées au niveau de toutes les circonscriptions électorales, excepté à la circonscription de l’Afrique.

Mansri a, encore, déclaré que cette prorogation allait permettre à de nombreux candidats de parachever leurs dossiers de candidature.

Selon ses dires, cette décision ne va pas impacter le calendrier des élections fixé au préalable, signalant que la période des recours et de la campagne électorale sera respectée.

« Il n’y a pas lieu de changer la date des élections législatives, a fortiori que l’ISIE a parcouru de grands pas en matière de mise en exécution du calendrier électoral », a-t-il affirmé.

