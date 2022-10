Tunisie : 137 dossiers de restructuration financière de petites et moyennes entreprises validés

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Neïla Nouira Gongi, a promis un plus grand appui aux petites et moyennes entreprises qui traversent des difficultés financières conjoncturelles, à travers la mise en œuvre d’un programme de restructuration.

Lors de la réunion du comité de gestion de la ligne de crédit de relance des PME, la ministre a évoqué un accompagnement en vue de l’élaboration d’études de diagnostic financier et économique, ce qui est de nature à préserver la pérennité de l’entreprise et des postes d’emploi, indique le ministère de l’Industrie dans un communiqué.

La réunion a porté sur l’examen de cinq dossiers des entreprises opérant dans les secteurs chimiques, de textile et prêt-à-porter, et d’industries mécaniques en vue de leur validation.

La direction générale de la promotion des Petites et moyennes entreprises a enregistré l’adhésion de 429 entreprises, assurant environ 15 000 emplois.

Quelque 137 programmes de restructuration financière ont été adoptés, moyennant une enveloppe de 300 millions de dinars.

Gnetnews