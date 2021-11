Tunisie : 1470 migrants tunisiens arrivent sur les côtes italiennes en octobre, dont 200 mineurs

Quelque 1470 migrants illégaux tunisiens sont arrivés sur les côtes italiennes, au cours du mois d’octobre, soit une hausse de 13 % par rapport à octobre 2020, dont 200 mineurs.

Dans son rapport du mois d’octobre sur la migration clandestine, l’observatoire social tunisien indique que 2483 mineurs ont regagné pendant l’année 2021 l’Italie, dont 1922 enfants n’étaient pas accompagnés.

Le rapport évoque « des chiffres effrayants », reflétant « la réalité déplorable de l’enfance en Tunisie, malgré l’arsenal législatif de protection de l’enfance, qui est incapable, face à l’absence de volonté politique, de solutionner ce fléau loin des approches sécuritaires ».

L’observatoire relevant du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) ajoute, dans son rapport, que « l’état d’abattement général et de peur envers le présent et l’avenir font des enfants une proie facile de la traite des êtres humains ».

L’observatoire regrette, par ailleurs, que « la lutte du projet d’émigration irrégulière par la famille s’effondre, passant à la tolérance, l’encouragement et la participation ».

Ainsi, environ 500 familles sont arrivées en Italie cette année, révèle-t-il.

Gnetnews