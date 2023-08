Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce l’arrestation de 20 passeurs et le sauvetage de 630 migrants

Les unités flottantes relevant du district de la garde nationale du Centre ont déjoué 18 opérations de franchissement illégal des frontières maritimes, et ont sauvé environ 630 migrants, 550 de nationalités subsahariennes, et le reste des Tunisiens.

Le ministère ajoute, dans un communiqué, que les unités du district de la garde nationale de Sfax, appuyées par des unités spéciales, et les unités aériennes ont arrêté environ 20 personnes, parmi les passeurs et les intermédiaires, recherchées par les unités sécuritaires, et la justice.

Les suspects sont impliqués dans des opérations de franchissement, ayant entrainé la mort.

50 embarcations, des voitures, des motos, ainsi qu’un montant d’environ 650 mille dinars ont été saisis, ajoute le même département.

Consulté, le parquet a ordonné de prendre les mesures juridiques nécessaires.

