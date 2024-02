Tunisie : Fruits, légumes, bananes…les derniers préparatifs du mois de Ramadan

L’Office du Commerce de Tunisie (OCT) a été chargé d’importer 2000 tonnes de bananes d’Egypte, à l’occasion du mois de Ramadan, et la vendre au public à un prix ne dépassant pas les 5 dinars/ Kg, comme l’a déclaré le directeur de la compétitivité et des enquêtes économiques, au ministère du Commerce et du développement des exportations, Houssem Eddine Touiti.

Dans un entretien avec la TAP, consacré aux derniers préparatifs du ministère au mois de Ramadan, attendu le 11 ou 12 Mars 2024, il a indiqué que le recours à l’importation des bananes d’origine égyptienne, s’inscrit dans le cadre de la diversification de l’offre de fruits pendant le mois du jeûne, et la régulation des prix.

Même en l’absence d’une grande production des différents types de fruits, du fait du croisement des saisons, le marché tunisien sera approvisionné, normalement, par différents agrumes, a-t-il souligné, faisant état d’une grande production en la matière estimée à 365 mille tonnes. L’on compte aussi sur les stocks de pommes et de dattes, avec l’entrée des fraises en phase de production.

S’agissant des légumes, le responsable a indiqué que la consommation augmente, pendant le Ramadan, plus que les autres mois de l’année.

Selon ses dires, les prix des légumes connaissent une certaine régression, en comparaison avec les années passées. Le prix du kg de piments a atteint depuis deux ans, 7 dinars, mais maintenant les prix sont stables, et à la portée du pouvoir d’achat du commun des Tunisiens.

Gnetnews