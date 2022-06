Tunisie : « 2022 va devenir une année noire » pour l’économie (Bayahi)

Le Directeur de l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), Tayeb Bayahi, a déclaré ce mercredi 08 juin, que « l’année 2022 allait devenir une année noire pour l’économie ».

Dans un entretien avec Shems, Bayahi a indiqué que « le rôle du ministère des Finances s’est limité au versement des salaires des fonctionnaires, et a exprimé sa joie » de l’avoir fait.

« Le rôle du ministère des Finances est d’encourager l’investissement à travers l’activation des mesures susceptibles d’encourager l’investisseur à prendre l’initiative ».

Bayahi a exprimé, son « vif mécontentement », envers la non-activation des mesures annoncées par le gouvernement, dans leur intégralité.

Il a appelé les responsables de l’Etat « à prendre connaissance du rôle de l’Etat, et ses objectifs, d’une manière définitive ».

Il a, par ailleurs, exhorté le président de la république et les ministres, « à évoquer la valeur travail, et sa valorisation », attirant l’attention sur « l’absence de visibilité dans la politique économique, en Tunisie, et l’absence d’efforts pour réduire le taux du chômage ».

Le président de l’IACE a qualifié les mesures annoncées par le ministre de l’Economie à la date 01er avril (42 mesures), de « poisson d’Avril ».

Il a encore, indiqué que 12 autres mesures inscrites dans la loi des finances, n’ont pas été activées, à travers leur publication au Journal Officiel.

Tayeb Bayahi a exprimé sa déception envers la non-activation des mesures prises par le gouvernement de Bouden, souhaitant leur mise en application en vue d’une visibilité politique et économique en Tunisie.

S’agissant de l’UGTT, il a indiqué que l’organisation syndicale a « une position de force, on ne doute pas de son patriotisme, et son intégrité, mais parfois, la base devient plus forte que le sommet, ce qui est illogique ».

Il a appelé la centrale syndicale à faire montre de raison envers certains sujets intéressant l’économie, en vue de progresser vers le mieux.

