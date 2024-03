Tunisie : 3304 visites de contrôle économique effectuées au 8ème jour du Ramadan, plusieurs tonnes de marchandises saisies

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations annonce que 3304 visites d’inspection ont été menées hier, lundi 18 Mars 2024, 8ème jour du mois de Ramadan 2024.

Quelque 533 infractions économiques ont été levées.

Les saisies ont porté sur 22,7 tonnes de farine, semoule et pâte alimentaire, 3 tonnes de légumes et fruits, 9,5 tonnes de sucre, 972 litres de lait, 1,5 tonne de son de blé (sédari), et 8125 paquets de cigarettes.

Gnetnews