Tunisie : 40 professeurs répondront aux interrogations des candidats au baccalauréat via un numéro vert (OTEF)

L’Organisation tunisienne de l’éducation et de la famille (OTEF) assure pour la 5ème année consécutive « un soutien pédagogique et psychique » pour les candidats au baccalauréat.

L’OTEF donne la possibilité aux futurs bacheliers, d’élucider toutes les zones d’ombre qui persistent dans le programme sur lequel, devront porter les épreuves.

40 professeurs se mobilisent pendant deux jours, les dimanche et lundi, 13 et 14 Juin, de 11 h à 20 heures pour répondre aux questions des élèves, via un numéro vert : 80 106 901, a déclaré ce vendredi 11 Juin le président de l’OTEF, Mahmoud Meftah, à la radio nationale.

Les enseignants sont des bénévoles et répondront aux interrogations des candidats dans toutes les matières littéraires e scientifiques, a-t-il ajouté.

Les épreuves de la session principale du baccalauréat démarreront le mercredi 16 Juin, et se poursuivront jusqu’au 23 Juin.

