Tunisie : 462 infractions levées le 21ème jour du Ramadan

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce que 3143 visites de contrôle ont été menées durant le 21ème jour du mois de Ramadan.

Quelque 462 infractions économiques ont été levées au terme de ces visites, et des marchandises saisies.

La saisie a porté sur 2,1 tonnes de légumes et fruits, 16,7 tonnes de farine et semoule, 129 litres d’huile subventionnée et 770 kg de sucre.

Gnetnews