Tunisie : 5 personnes placÃ©es en dÃ©tention prÃ©ventive dans l’affaire de l’alcool frelatÃ© de Sidi Makhlouf

Tunisie : 5 personnes placées en détention préventive dans l’affaire de l’alcool frelaté de Sidi Makhlouf

Les personnes placées en détention préventive, pour leur relation avec l’affaire d’intoxication des suites de consommation de boissons alcooliques frelatées, qui s’est produite à l’aube de samedi dernier, à la délégation de Sidi Makhlouf, s’est élevée à cinq, selon le procureur de la république du tribunal de première instance de Médenine, Fethi Baccouche.

Dans une déclaration à la TAP, Baccouche a indiqué que les prévenus, issus de différentes délégations du gouvernorat de Médenine, sont impliqués dans l’approvisionnement et le transport de ces boissons alcooliques, ainsi que dans la médiation, dans l’attente de l’achèvement des investigations pour dévoiler d’autres principaux éléments dans cette opération, signalant que les chefs d’inculpation retenus à leur encontre concernent l’homicide volontaire et la tentative d’homicide.

Les unités sécuritaires sont parvenues, samedi, à l’arrestation d’une personne ayant ravitaillé les victimes d’alcool. Il s’agit d’un récidiviste et un ex-détenu de la prison civile. Un deuxième élément a été arrêté, lequel a joué le rôle de médiateur.

Deux suspects ont été appréhendés lundi, et un cinquième hier mardi.

Le drame de Sidi Makhlouf a fait 5 décès, et de nombreux victimes ayant quitté, en majorité, les hôpitaux. Seize autre victimes sont admis dans les hôpitaux de Médenine, Tataouine, Tunis et Sousse, quatre sont sous contrôle et 12 en réanimation.

Gnetnews