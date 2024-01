Tunisie : 5000 logements menacent ruines et mettent en péril la vie de leurs occupants, une loi pour leur restauration urgente

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a déclaré que les logements menaçant ruines constituent une importante part du parc logements, notamment dans les grandes villes.

Intervenue hier, mercredi 24 janvier 2024, à une audition devant la commission de la planification stratégique, du développement durable, du transport, de l’infrastructure, et de l’aménagement du territoire, autour du projet de loi portant sur les habitations menaçant ruine, la ministre a indiqué que le recensement général de la population de 2014, a révélé que le parc logements est constitué de 3,3 millions d’unités d’habitation, dont 6 % sont construits avant 1956 (28 % sont dans le Grand-Tunis).

Selon les statistiques préliminaires, et les premiers constats de terrain, 5000 logements sont désuets, menacent ruines, et mettent en péril la sécurité des habitants, des passants et des voisins, faute de restauration et d’entretien.

Le nouveau texte précise les responsabilités en termes de maintenance des habitations menaçant ruine, leur valorisation, et leur remplacement par de nouvelles habitations, dotées d’une plus grande capacité, et de plus grands services, ainsi que les interventions collectives pour réhabiliter et développer d’anciennes cités d’habitation, a-t-elle expliqué.

Ce projet de loi va permettre d’obtenir des dons et des subventions auprès des bailleurs de fonds, de manière à appuyer les efforts de l’Etat, en matière de mobilisation des financements nécessaires pour l’indemnisation et la maintenance des bâtiments historiques, a-t-elle ajouté..

Elle a appelé à la rigueur en matière d’application de la loi en vue de mettre un terme à la construction anarchique.

Selon ses dires, le ministère travaille sur cet aspect à travers le programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation, en termes de bitumage et de raccordement au réseau d’éclairage public.

La commission a décidé au terme de ses travaux d’auditionner les représentants des ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Domaines de l’Etat et des affaires sociales, et dans un second temps, le conseil de l’ordre des architectes, et la société civile.

Gnetnews