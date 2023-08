Tunisie : 60 mille documents de l’état civil retirés via l’identité numérique e-Houwiya (ministère)

Le ministère des Technologies de la Communication annonce que 60 mille documents d’état civil ont été retirés par plus de 50 000 détenteurs d’identité numérique, depuis le lancement de l’e-houyia (Mobile – ID), le 03 août 2022.

Une année s’est écoulée depuis le lancement de l’identité numérique du citoyen, permettant, pour la première fois en Tunisie, au citoyen d’accéder à des services administratifs et des documents à distance, en continu, sans avoir besoin de se déplacer aux sièges des administrations et d’attendre dans de longues files d’attente.

Le projet de l’e-Houwiya s’inscrit, dans le cadre, de la réalisation de l’inclusion numérique, et la modernisation des prestations administratives destinées aux citoyens, en réduisant le temps et l’effort accompli, pour l’obtention des documents administratifs, et la signature des contrats officiels, inique le ministère.

L’e-Houwiya permet d’identifier le citoyen dans l’espace numérique, lui permet un accès sûr et rapide aux portails et plateformes des services administratifs, et d’avoir recours à une signature électronique sûre, d’une manière facile et simple.

Le projet de l’identité numérique et la plateforme de l’échange national de données, sont à la base de la transition digitale intégrale dans l’ensemble des pays avancés et pionniers dans le domaine de l’administration électronique, à l’instar de l’Estonie, de la Finlande, du Danemark et autres, rapporte la même source.

Le même département dit, par ailleurs, poursuivre ses efforts, en coordination avec les institutions du secteur, et en coopération avec les différents ministères en vue de développer les services numériques, ce qui est de nature à consolider la place de la Tunisie, en tant que pays pionnier en matière de transition digitale, de confiance numérique et de cybersécurité.

A noter que l’on pourrait s’informer sur la date d’expiration de l’e-houwiya, à traves l’USSD, *1717#. Le renouvellement à distance pourrait s’effectuer via le site officiel : https://www.mobile.id.tn.

Gnetnews