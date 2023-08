Tunisie : 73 dossiers agricoles approuvés pour 7.3 millions à Bizerte

La commission régionale d’octroi des privilèges aux projets agricoles du gouvernorat de Bizerte, a entériné 73 dossiers, d’une valeur de 7.3 millions de dinars, lors de sa réunion périodique ayant eu lieu en fin de semaine, au siège de la délégation régionale du développement agricole.

Ces projets émanaient des promoteurs et entrepreneurs dans les domaines de l’agriculture et de la pêche.

Les investissements portaient, principalement, sur la mécanique agricole et maritime, et son rôle en matière de promotion de la production, ainsi que les projets de plantation d’arbres fruitiers, d’irrigation, d’équipement d’exploitations agricoles, d’élevage, etc.

