Tunisie : 733 appels liés aux violences faites aux femmes reçus par la ligne verte en juillet

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des séniors révèle que la Ligne verte 1899 a reçu du 25 juin 2023 au 25 juillet, 733 appels liés à des violences faites aux femmes.

Selon les dernières statistiques, les appels reçus sur le 1899 se répartissent entre 216 appels liés à des signalements sur la violence à l’égard des femmes et 517 appels inhérents aux consultations juridiques, contre 92 appels administratifs, et 16 autres appels concernent la clarification des services de la ligne.

La proportion des femmes victimes de violences utilisatrices de la ligne verte, au chômage ou en situation de vulnérabilité, a atteint 46% (100 cas) ; elles ont été orientées vers programme « Samida » pour l’autonomisation des femmes victimes de violence.

Les 216 signalements de violences faites aux femmes se répartissent entre 158 signalements liés à la violence verbale, 84 à la violence psychologique et morale, 156 aux violences physiques et matérielles, 39 à la violence économique et 19 signalements de violences sexuelles.

La violence conjugale représente le taux le plus élevé, avec 70% des cas de violences faites aux femmes, soit le même taux enregistré durant la période précédente, du 25 mai au 25 juin 2023.

S’agissant de la répartition par tranches d’âge, 34% des utilisatrices de la Ligne Verte 1899 sont âgées entre 30 et 39 ans (74 cas) et 20% appartiennent à la tranche d’âge (40-49 ans) (45 cas).

Selon le niveau d’instruction, 18% des femmes victimes de violences ont un niveau universitaire (40 cas), 25% ont un niveau secondaire (54 cas), 15% préparatoire (33 cas), et moins de 5% sont analphabètes.