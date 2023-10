Tunisie : 75 % des pensionnaires des centres de personnes Ã¢gÃ©es sont abandonnÃ©s par leur famille (Ã©tude)

Tunisie : 75 % des pensionnaires des centres de personnes âgées sont abandonnés par leur famille (étude)

La Tunisie compte 13 centres de protection des personnes âgées dont neuf sont fonctionnels, a déclaré la ministre de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des séniors.

Intervenue dimanche au JT de 20 heures d’el-Wataniya, Amel Belhaj Moussa a indiqué que ce dispositif est ancien et remonte aux années de 1970. La première maison de retraite est celle de Grombalia.

La ministre a annoncé que le centre de Kairouan va reprendre ses activités en 2024, ainsi que celui de l’Ariana, les travaux vont démarrer pour Kasserine et Jendouba.

Ces centres sont dotés d’un budget de 15 millions de dinars, sont actuellement, occupés par 400 résidents, et bénéficient d’un suivi continu des conditions d’hébergement, de restauration, ainsi que d’un suivi sanitaire, a-t-elle souligné.

La ministre a, par ailleurs, révélé que les résultats de la première étude sur « les réalités des centres de protection des personnes âgées publics et privés en Tunisie », ont été dévoilés samedi, lesquels ont montré que 75 % des personnes résidant dans ces centres sont en isolement familial, c’est-à-dire que leurs familles ne les contactent pas et ne leur rendent pas visite.

La ministre s’est, également, arrêtée au programme de placement familial, qui consiste à placer une personne âgée sans soutien chez une famille de substitution, de manière à l’entourer des conditions lui permettant de vivre sa vieillesse en toute sécurité.

Elle a indiqué que son ministère s’est attelé à faire connaitre ce programme, lequel remonte à 1996, en faisant passer l’indemnité de 200 à 350 dinars.

L’on compte, à ce stade, 275 adhérents à ce programme moyennant une enveloppe d’environ 850 mille dinars, a-t-elle dit, signalant que 82 à 84 % des bénéficiaires de ce programme sont des femmes, à l’inverse les résidents des maisons de retraites sont, en écrasante majorité, des hommes, avec une proportion de 75 %.

Amel Belhaj Moussa a indiqué que son ministère va travailler davantage, la prochaine période, sur le programme de placement familial, ainsi que sur les équipes itinérantes qui vont vers la personne âgées là où elle se trouvent.

Les personnes âgées sont constituées de la catégorie âgée de 60 et plus, et sont protégées par tout un arsenal législatif, ainsi que par la constitution de 2022, a-t-elle déclaré en préambule.

Gnetnews