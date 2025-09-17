Tunisie : 811 écoles primaires privées autorisées en 2025, en hausse par rapport à l’an dernier

Le ministère de l’Éducation a publié, mardi 11 septembre 2025, la liste actualisée des écoles primaires privées autorisées à exercer. Selon les données communiquées, le pays compte désormais 811 établissements, contre 774 en 2024, soit une augmentation de 37 écoles en une année.

La répartition géographique met en évidence une forte concentration dans le Grand Tunis. La capitale arrive en tête avec 125 écoles (Tunis 1 et Tunis 2), suivie du gouvernorat de Ben Arous avec 82 établissements, puis de l’Ariana avec 66 écoles.

À l’inverse, les régions intérieures restent très peu couvertes. Les gouvernorats du Kef et de Tataouine ne comptent que 3 écoles primaires privées chacun, 7 à Siliana et 9 à Béja, illustrant un déséquilibre marqué entre le littoral et l’intérieur du pays.

Gnetnews