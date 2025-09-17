Tunisie : 811 écoles primaires privées autorisées en 2025, en hausse par rapport à l’an dernier

17-09-2025

Le ministère de l’Éducation a publié, mardi 11 septembre 2025, la liste actualisée des écoles primaires privées autorisées à exercer. Selon les données communiquées, le pays compte désormais 811 établissements, contre 774 en 2024, soit une augmentation de 37 écoles en une année.

La répartition géographique met en évidence une forte concentration dans le Grand Tunis. La capitale arrive en tête avec 125 écoles (Tunis 1 et Tunis 2), suivie du gouvernorat de Ben Arous avec 82 établissements, puis de l’Ariana avec 66 écoles.

À l’inverse, les régions intérieures restent très peu couvertes. Les gouvernorats du Kef et de Tataouine ne comptent que 3 écoles primaires privées chacun, 7 à Siliana et 9 à Béja, illustrant un déséquilibre marqué entre le littoral et l’intérieur du pays.

Gnetnews

Fil d'actualités

Inscription universitaire : Un dossier numérique obligatoire pour l

17-09-2025

Gaza : Coupure totale d’Internet et de télécommunications, 17 mo

17-09-2025

Pas de pénurie, mais des spéculateurs : le secteur avicole monte a

17-09-2025

Sit-in des travailleurs de l’éducation pour dénoncer le non-resp

17-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Inscription universitaire : Un dossier numérique obligatoire pour les bachelier

17-09-2025

Gaza : Coupure totale d’Internet et de télécommunications, 17 morts recensé

17-09-2025

Pas de pénurie, mais des spéculateurs : le secteur avicole monte au créneau

17-09-2025

Sit-in des travailleurs de l’éducation pour dénoncer le non-respect des acco

17-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025