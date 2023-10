Tunisie : 88 opÃ©rations de migration clandestine dÃ©jouÃ©es en trois jours, 1131 migrants sauvÃ©s (DGGN)

Tunisie : 88 opérations de migration clandestine déjouées en trois jours, 1131 migrants sauvés (DGGN)

Le porte-parole officiel de la direction générale de la garde nationale annonce, ce jeudi 05 Octobre, que 88 opérations de migration clandestine ont été déjouées, et quelque 1131 migrants ont été sauvés les 02, 03 et 04 Octobre 2023.

Les unités du district de la garde maritime du Centre, et la garde nationale de Sfax, ont avorté 33 opérations de franchissement illégal des frontières maritimes, et ont porté secours à 791 migrants, dont 543 de nationalités subsahariennes, et 248 Tunisiens.

23 embarcations en métal ont été détruites, et 10 moteurs maritimes, un canot pneumatique, 04 moyens de locomotion, et une moto ont été saisis.

Les unités des districts de la garde maritime du Sahel et la garde nationale de Nabeul ont, à leur tour, déjoué 55 opérations de migration clandestine, et ont sauvé 337 migrants tunisiens. Onze embarcations ont été détruites, outre la saisie de 14 moyens de locomotion et une moto.

Par ailleurs, quelque 43 personnes recherchées pour médiation dans des opérations de migration, et des sommes d’argent, en monnaie locale et en devise, ont été saisies lors de descentes.

