Tunisie : Adoption du projet du budget du ministère de l’environnement

L’Assemblée des représentants du peuple a adopté, ce mercredi 29 novembre en plénière, le projet du budget du ministère de l’Environnement de l’année 2024, à 125 voix favorables, 10 abstentions et 06 oppositions.

Le débat général s’est articulé autour la situation environnementale qui se dégrade dans le pays, l’absence de recyclage et de valorisation des déchets, la pollution du plastique, la multiplication des décharges anarchiques, etc.

Une exposition a été organisée, à cette occasion, par le ministère de l’Environnement, au palais du Bardo, ayant comporté, notamment, des données, et affiches faisant connaitre ses programmes et projets, et les principales institutions publiques qui en relèvent.

Gnetnews