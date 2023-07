Tunisie : Afek appelle Ã  rÃ©imposer le visa aux Subsahariens, et dÃ©plore l’absence d’un gouverneur Ã  Sfax

Tunisie : Afek appelle à réimposer le visa aux Subsahariens, et déplore l’absence d’un gouverneur à Sfax

Afek Tounes plaide, ce jeudi 06 juillet, pour « une approche globale envers le dossier de la migration irrégulière », tenant compte « des aspects juridiques, sécuritaires, humains, et de défense des droits de l’homme, et évitant toutes les mesures abusives à même de porter préjudice à l’image de la Tunisie ».

Le parti qui dit suivre, avec vive préoccupation, « les évènements regrettables survenus à Sfax, et ses banlieues, et les affrontements et actes de violence les ayant accompagnés entre les citoyens et des groupes de migrants irréguliers », appelle à la nécessité « d’appliquer la loi, de rétablir la sécurité avec la force légitime de l’Etat, et de protéger les citoyens étrangers, dans le cadre du respect des droits de l’homme et la dignité ».

Afek s’étonne, dans un communiqué, de « la poursuite du silence officiel de la présidence de la république envers l’afflux des migrants irréguliers via l’Algérie, et le manquement manifeste en matière de sécurisation de nos frontières terrestres ».

Il appelle, dans ce cadre, « à soulever cette question, immédiatement, avec le gouvernement algérien, et à renforcer le système de protection des frontières ».

Le parti appelle le pouvoir « à opter pour la clarté et la transparence en matière de transfert des migrants irréguliers de Sfax, à déterminer leur destination, et les mesures prises à leur sujet, afin que le problème ne soit pas déplacé d’une région à une autre ».

« La décision de laisser le gouvernorat de Sfax sans gouverneur a contribué à attiser la situation », considère-t-il.

Afek Tounes réclame « de réimposer le visa à tous les ressortissants de l’Afrique subsaharienne, en vue d’éviter l’usage abusif de cette procédure dans le domaine de migration irrégulière, en accordant les facilités requises à ceux qui souhaitent venir pour les études, le tourisme, les soins, l’investissement et le travail formel dans notre pays ».

Le parti appelle « à dire la vérité au peuple tunisien au sujet des négociations avec l’Union européenne autour de la migration, et des conditions et engagements qu’elles engloberaient, loin des slogans destinés à la consommation populiste ». Afek met en garde contre « la conclusion de tout accord décisif, par une décision individuelle, sans qu’il ne soit soumis au débat général et sans qu’il y ait une unanimité nationale à son sujet ».

Gnetnews