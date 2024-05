Tunisie/Agriculture: Signature d’un accord de partenariat pour le financement des aliments pour bÃ©tail

Tunisie/Agriculture: Signature d’un accord de partenariat pour le financement des aliments pour bétail

Un accord de partenariat et de coopération a été signé entre la Banque Nationale de l’Agriculture, l’Office National des Aliments du Bétail, et l’Office de l’Elevage et de l’Approvisionnement en Fourrage.

Cet accord vise à financer l’acquisition d’aliments grossiers pour les éleveurs de bétail, pour un montant de 300 000 dinars.

La cérémonie de signature a eu lieu ce jeudi 17 mai 2024.

Gnetnews