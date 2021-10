Tunisie : Kaïs Saïed a une forte volonté de rétablir l’État national (Ahmed Abou Gheïth)

Le Secrétaire Général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Gheith, a fait valoir ce mercredi 20 octobre, « la détermination et la forte volonté du président Kaïs Saïed, de rétablir l’Etat national, et de permettre au peuple tunisien de retrouver vie décentre et progrès humain ».

Dans une vidéo à l’issue d’une entrevue avec le chef de l’Etat, Abou Gheith a dit avoir perçu cette volonté de réalisation chez Saïed, à travers « ses avis positifs et son explication de la situation en Tunisie », saluant « le haut degré de conscience et d’instruction du peuple tunisien ».

Le SG de la ligue arabe, a par ailleurs, dit « sa confiance dans le processus démocratique en Tunisie, et la pertinence des dispositions prises », souhaitant « la réussite de la direction tunisienne dans la bataille de construction d’un Etat national fort, répondant à la volonté du peuple tunisien, et concrétisant ses aspirations à la stabilité et au progrès », selon un communiqué de la présidence.

Kaïs Saïed a, lui, salué « le rôle de la ligue, en termes de défense des principes de l’Etat national, ce qui contribue à la préservation de la souveraineté des pays arabes, en renforce l’unité, et y consacre la sécurité et la stabilité ».

Le président a mis l’accent sur « l’ouverture de la Tunisie sur la concertation et la coopération avec les pays frères et amis, dans le cadre du respect mutuel de la souveraineté nationale, et son refus de toutes les formes de tutelle et d’ingérence dans ses affaires intérieures, et toute tentative de nuire à ses intérêts ».

Il a, par ailleurs, affirmé son attachement aux principes de démocratie, de respect des libertés et des droits de l’homme.

