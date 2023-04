Tunisie : Al Karama Holding lance un appel d’offres pour la cession des participations de l’Etat dans le capital de Nouvelair

Al Karama Holding lance un Appel d’Offres auprès des Banques d’Affaires et des Cabinets de conseil pour l’accompagner dans une mission d’appui à la cession des participations publiques directes et

indirectes représentant 23,85% du capital de la société Nouvelair Tunisie et 2,76% du capital de la société Nouvelair Handling.

Les soumissionnaires intéressés sont invités à retirer à compter d’hier, jeudi 06 Avril 2023, à 10H00 au siège de la société Al Karama Holding*, les Termes de Référence contre le paiement d’un montant de 300 DT non restituable.

La date limite de remise des offres est fixée au Vendredi 12 Mai 2023 à 17H00.

D’après Communiqué

*Al Karama Holding sis au Rue du Lac d’Annecy, Passage du Lac Malawi, Les Berges du Lac 1053 Tunis-Tunisie.