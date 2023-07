Tunisie : Le week-end sera très chaud, les températures plus élevées au Nord qu’au Sud !

La vague caniculaire qui sévit, cette dernière période, dans nos contrées a encore de beaux jours devant elle.

Précoce, cette fournaise qui prévaut depuis le début du mois de juillet est un signe, et non des moindres, des changements climatiques qui s’accélèrent et d’une planète qui se dérègle, d’où les phénomènes climatiques extrêmes, qui n’épargnent pas la Tunisie.

Dans le cas d’espèce, selon un bulletin météo rendu public en ce milieu de matinée, les régions du Nord sont, paradoxalement, plus chaudes que celles du Sud.

Les températures élevées persistent, ce jeudi 13 juillet, et seront comprises entre 41 et 45°dans les régions du Nord, avec l’apparition des coups de sirocco, à l’exception de l’extrême Nord-Ouest, et du Cap-Bon, où elles varient entre 31 et 35°.

Au centre et au Sud, le mercure variera entre 38 et 42°, atteignant les 35° dans les régions côtières.

Les températures devraient baisser à partir de demain, vendredi 13 juillet, notamment dans les régions côtières du Nord. Elles repartiront à la hausse, le week-end, samedi et dimanche, dans la plupart des régions du Nord et du Centre-Est, où elles seront au-dessus des normales saisonnières, de 06 à 10°.

