Tunisie/ Alerte Météo : Pluies intenses et baisse sensible des températures à partir de vendredi après-midi

Les conditions météorologiques seront marquées a partir de l’après-midi du vendredi 04 août par l’apparition de foyers orageux au Nord, et certaines régions du centre, lesquels seront accompagnés par des pluies, par moments, intenses, avec des quantités comprises entre 20 et 40 millimètres au Nord, et localement au Sahel.

La chute de grêle est prévue à des endroits limités.

Les températures enregistreront une baisse sensible, notamment le samedi 05 août, avec des vents violents, à extrêmement violents près des côtes et au Sud, selon un bulletin météo de l’INM paru cet après-midi.

La vitesse du vent sera comprise entre 50 et 70 km, atteignant les 80 km, sous forme de rafales.

Un vent de sable balaiera le Sud, entraînant une baisse de la visibilité horizontale, à moins 400 km.

