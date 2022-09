Tunisie : Ali Larayedh est le premier Ã  avoir prÃ©venu du danger dâ€™Ansar Charia (Ennahdha)

Tunisie : Ali Larayedh est le premier à avoir prévenu du danger d’Ansar Charia (Ennahdha)

Le mouvement Ennahdha affirme, ce mardi 20 septembre, sa « position constante contre l’enrôlement pour les foyers de tension », et rappelle que « Ali Larayedh était le premier à avoir prévenu du danger de l’organisation d’Ansar Charia en 2012, lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, avant de la classer en tant qu’organisation terroriste et lui déclarer la guerre ».

« Suite à la décision de détention préventive du vice-président d’Ennahdha et ancien chef du gouvernement, Ali Larayadh, pour les besoins de l’enquête dans le dossier de l’enrôlement des jeunes pour les foyers de tension », le mouvement pointe ce soir, dans un communiqué, « la volonté de se venger et de porter atteinte à Ali Larayadh pour plaire à une catégorie éradicatrice, dont le but est la monopolisation du peuple tunisien, à travers l’exclusion d’une partie politique, qui était un facteur de stabilité tout au long de la précédence période ».

Le mouvement affirme que « le dossier d’accusation contre les dirigeants du mouvement est vide et ne comporte pas de preuves les condamnant », faisant assumer à ce qu’il qualifie « le pouvoir du coup d’Etat de telles méthodes ».

Ennahdha met en garde contre « les tentatives d’atteinte à la justice, visant sa vassalisation et son instrumentalisation pour faciliter la fabrication de crimes contre les adversaires politiques et fuir la réalité de crise sociale et économique asphyxiante, à laquelle le gouvernement du fait accompli est incapable de trouver les solutions idoines ».

Gnetnews