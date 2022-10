Tunisie : Ali Mrabet se rend sur le site à même d’abriter un centre d’hémodialyse à Aïn Drahem

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, s’est rendu hier, dimanche 02 octobre 2022, sur le site du projet du centre d’hémodialyse à Aïn Drahem, pour s’enquérir de son état d’avancement.

Mrabet a incité les responsables à accélérer les procédures de démarrage des travaux de construction de ce centre relevant de l’hôpital local de Aïn Drahem, qui devra contribuer à rapprocher et à améliorer les prestations des citoyens, rapporte un communiqué du ministère de la Santé.

Le ministre avait, auparavant présidé dimanche, une séance de travail consacrée au suivi de la situation des établissements de santé dans le gouvernorat de Jendouba, en présence gouverneur, du directeur régional de la Santé, ainsi que de directeurs d’établissements de santé de la région.

La réunion a porté sur certains problèmes liés à des projets en cours de réalisation, et les solutions propices en vue d’en accélérer la réalisation et l’entrée en activité, dans les délais les plus proches.

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur le développement du dispositif sanitaire dans la région, et l’amélioration des prestations rendues aux citoyens.

Gnetnews