Tunisie : Ali Mrabet livre un message au personnel de la santé, à l’occasion de leur journée mondiale

A l’occasion de la journée mondiale de la santé, correspondant au 07 avril de chaque année, le ministre de la Santé présente ses vœux à l’ensemble des agents et cadres du ministère, et à l’ensemble des professionnels de santé, tous corps confondus, ainsi qu’à ses partenaires, parmi les organisations internationales et civiles.

Ali Mrabet souhaite que leurs efforts soient couronnés de succès et de distinction dans l’accomplissement de leur noble mission, afin de contribuer à améliorer le niveau des prestations rendues aux citoyens, et promouvoir le système de santé national, au nom du slogan « ma santé…mon droit ».

La journée mondiale de la santé célébrée chaque année le 7 avril, marque l’anniversaire de la fondation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1948.

Elle porte, en cette année 2024, sur le thème : « notre santé, nos droits » . Ce slogan a été choisi pour défendre le droit de chacun et chacune, partout dans le monde, à accéder à des services de santé, explique l’OMS dans un communiqué.

