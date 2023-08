Tunisie : AmÃ©ricains, FranÃ§ais, Italiensâ€¦114 mille touristes arrivÃ©s dans nos contrÃ©es jusquâ€™au 17 aoÃ»t Ã  bord de croisiÃ¨res, d’autres attendus…

Tunisie : Américains, Français, Italiens…114 mille touristes arrivés dans nos contrées jusqu’au 17 août à bord de croisières, d’autres attendus…

Quelque 114 mille touristes de différentes nationalités, américaine, française, espagnole et italienne…sont arrivés en Tunisie depuis le début de l’année jusqu’au 17 août courant, à bord de 26 croisières, annonce ce vendredi 18 août, le ministère du Tourisme.

Quelque 18 excursions maritimes touristiques supplémentaires devraient accoster à nos quais, portant le nombre total à 44 croisières, d’ici fin 2023.

Le ministre du Tourisme, Moez Belhassine, a rencontré ce vendredi 18 août, une délégation des professionnels du tourisme de croisière, et s’est enquis de la marche de cette activité, les conditions d’arrivée des bateaux de croisière, les principales nationalités à leur bord, et les différents circuits touristiques proposés à cet effet.

Belhassine a loué les efforts déployés par l’ensemble des intervenants dans ce domaine, appelant à continuer à assurer les meilleures conditions pour l’accueil de ces paquebots touristiques.

Le ministre a souligné l’importance des croisières, lesquelles contribuent à redynamiser l’activité touristique et commerciale, notamment pour ce qui est de l’artisanat, du transport touristique, et aussi des musées, sites archéologiques, restaurants, et autres activités touristiques, culturelles et économiques.

