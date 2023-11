Tunisie : Ammar a conduit la délégation tunisienne au Sommet saoudo-africain de Riyad

Sur instructions du Président de la République, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a conduit la délégation tunisienne participant au premier Sommet Saoudo-africain qui s’est tenu à Riyad aujourd’hui, vendredi 10 novembre 2023.

Dans son discours, le ministre a salué l’initiative du Royaume d’Arabie Saoudite de tenir ce premier sommet, qui représentera un jalon important de soutien aux relations d’amitié et de coopération entre le Royaume et les pays africains.

Ammar a réitéré la volonté constante de la Tunisie de contribuer à l’institutionnalisation et au soutien du partenariat qui émergera de ce sommet et de mettre toutes ses expériences et son expertise au service de ce partenariat global.

Le ministre a également souligné l’importance de soutenir et d’intensifier les consultations entre le Royaume et les pays du continent d’une part, et entre le Royaume et l’Union africaine d’autre part, afin de mieux coordonner les positions sur les plus importantes questions de l’heure, au premier rang desquelles la question palestinienne juste et la restauration des pleins droits nationaux légitimes du peuple palestinien.