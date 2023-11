Tunisie : Ammar appelle à la consolidation de la coopération bilatérale avec les Emirats

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est dit « soulagé » de « la dynamique positive des différente formes de coopération bilatérale entre la Tunisie et les Emirats arabes unis », saluant « la solidité des liens fraternels historiques entre les deux pays ».

Lors d’une cérémonie organisée, à l’ambassade des Emirats arabes unis, à l’occasion de la fête nationale des Emirats, correspondant au 51ème anniversaire de l’instauration des relations diplomatiques entre les deux pays, Ammar a exprimé « l’aspiration à élargir et à enrichir cette coopération, pour toucher différents secteurs prometteurs, où l’on compte sur le rôle du secteur privé, en tant que partenaire principal en matière de consolidation de la marche de coopération, de réseautage, et de l’instauration de partenariats économiques et d’investissement, profitables pour les deux pays ».

« Nos deux pays sont appelés à renforcer la concertation, la coordination et la coopération en vue de faire face aux défis communs dans la région, en cette circonstance critique et charnière, où les Palestiniens font face à un génocide, avec l’obstination de l’entité sioniste de viser les civils désarmés, enfants, femmes et personnes âgées, dans une violation sans précédent de tous les traités internationaux et des valeurs humaines et éthiques », a souligné Nabil Ammar, cité, ce jeudi 23 novembre, par un communiqué du département du Nord-Hilton.

