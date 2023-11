Tunisie : Ammar ouvrira samedi les travaux de la retraite annuelle du Conseil de la paix et de la sécurité

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger ouvrira demain, samedi 25 novembre 2023, les travaux de la retraite annuelle du Conseil de la paix et de la sécurité relevant de l’Union africaine (UA), à l’hôtel, Movenpick, aux Berges du Lac.

Cette réunion qui s’articulera autour des moyens de travail, verra la participation, du président dudit Conseil, du ministre des Affaires étrangères djiboutien, du commissaire de la paix et de la sécurité, ainsi que de 50 délégués auprès de l’Union.

Le Conseil de paix et de sécurité est l’organe de l’Union africaine chargé de faire exécuter les décisions de l’Union, et est chargé des questions inhérentes à la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique.

Gnetnews