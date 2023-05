Tunisie : Ammar participe aux réunions préparatoires du 32ème sommet arabe à Djeddah

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a conduit, ce mercredi 17 Mai, la délégation tunisienne aux réunions ministérielles préparatoires du sommet arabe, sous la présidence du chef de la diplomatie saoudienne, l’émir Fayçal Ben Farhane, et en présence de ses homologues arabes et du Secrétaire Général de la Ligue arabe.

Le Sommet arabe se tiendra le 19 Mai, dans sa 32ème édition à Djeddah, en Arabie Saoudite.

Ammar a, par ailleurs, participé à la réunion ministérielle de l’instance de suivi de la mise en exécution des résolutions et engagements, formée de la Troïka du sommet et du Conseil ministériel.

Il a, également, pris part à la réunion de la commission ministérielle, chargée de la modernisation et du développement de la Ligue arabe.

Le ministre des Affaires étrangères a eu de nombreuses rencontres avec ses homologues arabes autour des relations bilatérales, et des moyens de les consolider, outre l’échange de points de vue autour des principales affaires inscrites à l’ordre du jour de la réunion ministérielle préparatoire de cette rencontre au sommet.

Gnetnews