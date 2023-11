Tunisie : Une réunion au ministère des Affaires étrangères sur la valorisation des missions tunisiennes à l’étranger

Le développement de la communication au sein du ministère des AE et ses structures à l’étranger a été au centre d’une réunion tenue hier, jeudi 23 novembre, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, avec les directeurs généraux et les chargés de mission au sein du ministère.

Cette réunion a, par ailleurs, porté sur la valorisation des activités des missions tunisiennes à l’étranger, au service de l’économie nationale et de la colonie tunisienne à l’étranger, rapporte le département du Nord Hilton dans un communiqué.

Gnetnews