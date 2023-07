Tunisie : Ammar poursuit sa tournée dans le golfe, l’économie domine son escale saoudienne

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’Etranger, Nabil Ammar, poursuit sa tournée dans Golfe. Après le Koweït et les Emirats, Ammar s’est rendu en Arabie saoudite où il a mené plusieurs entretiens.

Il a ainsi rencontré hier, mercredi 19 juillet, le Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement, Dr. Mohammed Suleiman Al-Jasser, au siège de la banque à Djeddah.

La rencontre a été l’occasion de passer en revue les différents projets financés par la Banque dans notre pays et l’état d’avancement de leur mise en œuvre.

Le ministre a souligné l’importance de la coopération avec le Groupe de la Banque Islamique de Développement, saluant son rôle dans l’accompagnement des efforts de développement de notre pays à travers le financement d’un grand nombre de projets dans divers domaines économiques et sociaux.

Il a évoqué un certain nombre de défis et leurs implications pour notre pays, en particulier la question de la migration irrégulière, de la traite des êtres humains et de la sécurité alimentaire.

L’économie tunisienne est en capacité à absorber de nouveaux projets grâce aux réformes que le gouvernement tunisien a commencé à mettre en œuvre à la lumière de la trajectoire rectificative globale menée dans le pays, a-t-il fait valoir.

Le Président du Groupe de la BID a salué, pour sa part, le niveau remarquable de coopération avec notre pays dans de nombreux domaines, exprimant la disposition de la banque à étudier le financement de nouveaux projets de coopération conformément aux priorités du Gouvernement tunisien, outre l’accélération du rythme de financement des projets en cours et l’accompagnement de la Tunisie auprès des institutions et des organismes de financement internationaux.

Nabil Ammar s’était, auparavant, entretenu avec Sultan bin Abdul Rahman Al-Murshed, PDG du Fonds saoudien pour le développement.

Il avait, ainsi, souligné le rôle joué par le fonds dans le financement de projets dans les domaines des infrastructures, de l’agriculture, des transports, de la santé et du logement social, et sa contribution active au soutien des efforts de développement de notre pays.

La ministre a, également, rencontré, Président de la Fédération des chambres saoudiennes, Hussein bin Mojib Al-Hawziri, au siège de la Fédération à Riyad.