Tunisie : Ammar reÃ§oit le nouveau reprÃ©sentant de l’ONUDI et lui remet la notification officielle de sa nomination

Tunisie : Ammar reçoit le nouveau représentant de l’ONUDI et lui remet la notification officielle de sa nomination

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a reçu le nouveau Représentant de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) en Tunisie, Lassaad Ben Hassine, qui lui a présenté la notification officielle de sa nomination.

Les discussions ont porté sur la coopération entre la Tunisie et l’ONUDI, datant de plus de 30 ans, laquelle englobe un large éventail d’initiatives et de projets, visant à promouvoir un développement industriel inclusif et durable, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Ammar a souhaité que l’ONUDI apporte davantage de soutien aux efforts de la Tunisie pour mettre en œuvre sa nouvelle Stratégie pour l’industrialisation et l’innovation à l’horizon 2035, adoptée en 2022. Cette stratégie propose des solutions innovantes pour continuer à industrialiser le pays et renforcer l’ancrage de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales.

Le nouveau Représentant de l’ONUDI à Tunis a exprimé la volonté de multiplier et de renforcer la coopération entre son organisation et la Tunisie.