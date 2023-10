Tunisie : Ammar se rend au siège du Consulat à Djeddah et appelle à s’occuper plus des Tunisiens de la région Ouest du Royaume

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, s’est rendu hier, mercredi 18 Octobre, au siège du Consulat général de Djeddah (Arabie Saoudite), en marge de sa participation aux travaux de la réunion de crise du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), consacrée à l’examen de la situation dramatique à Gaza, suite à l’offensive barbare de l’entité sioniste.

Le ministre a fait une tournée dans différents services consulaires, et s’est enquis des prestations rendues à la colonie tunisienne et aux étrangers, appelant à améliorer l’accueil, et à rendre les prestations avec la célérité requise, rapporte, en substance, un communiqué du département du Nord-Hilton.

Nabil Ammar a rencontré les représentants des autres ministères, recommandant la nécessité de plus de coordination pour la prise en charge des Tunisiens de la région Ouest du Royaume, notamment ceux détachés auprès de l’Agence tunisienne de Coopération technique (ATCT).

Gnetnews