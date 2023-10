Tunisie: Amnesty International appelle Ã  la libÃ©ration immÃ©diate de six opposants politiques

Tunisie: Amnesty International appelle à la libération immédiate de six opposants politiques

Dans un communiqué publié mardi 10 octobre 2023, Amnesty International a exigé la libération immédiate et sans condition de six personnalités de l’opposition politique en Tunisie. Selon l’ONG, ces individus sont détenus arbitrairement depuis près de huit mois en raison de leur engagement politique pacifique.

« Ils font face à des accusations non fondées de complot contre la sécurité de l’État », peut-on lire dans le communiqué.

Amnesty International a également appelé à l’abandon de toutes les charges portées contre ces six détenus ainsi que d’autres personnes confrontées à des accusations similaires.

Les six personnes détenues sont Jaouhar Ben Mbarek, Khayam Turki, Abdelhamid Jlassi, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi et Ridha Bel Hadj. Tous ont été placés en détention provisoire en vertu d’une ordonnance initiale de six mois, prolongée par le juge d’instruction après son expiration le 22 août.

Gnetnews