Tunisie : Le ministère de l’Education annonce une session de formation autour de la gestion des établissements éducatifs

Le ministère de l’Education annonce l’organisation d’une session de formation (2024), sous forme de cycles de formation, entre présentiel et à distance, autour de la gestion des établissements éducatifs.

Le même département précise à l’attention des instituteurs et institutrices de l’enseignement primaire, des enseignants de l’enseignement secondaire général et technique, ainsi que du corps commun de l’anglais, de l’informatique et des surveillants généraux que les candidatures sont ouvertes pour s’y inscrire.

Ceux qui souhaitent candidater et remplissent les conditions mentionnées dans la circulaire parue à cet effet, devraient s’inscrire, obligatoirement, à distance via l’espace https://Khadamet.education.tn, à travers la case consacrée aux promotions et aux candidatures à partir d’aujourd’hui, jusqu’au dimanche 14 avril.

