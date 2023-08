Tunisie : Annonce officielle de la crÃ©ation de la route commerciale continentale tuniso-libyenne

Tunisie : Annonce officielle de la création de la route commerciale continentale tuniso-libyenne

L’annonce officielle de la création de la route commerciale continentale tuniso-libyenne vers les pays d’Afrique subsaharienne a été faite hier, jeudi 10 août 2023, lors de la tenue de la réunion ministérielle conjointe entre la Tunisie et la Libye, sous la coprésidence de la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, et le ministre de l’Economie et du Commerce libyen, Mohamed Ali Houij, en présence des délégations de haut niveau des deux pays.

Les deux parties ont souligné « la nécessité de réhabiliter et de développer le passage frontalier, Ras Jdir, conformément aux standards internationaux, afin qu’il soit un hub commercial vers l’Afrique, et un moyen de réaliser l’inclusion et la complémentarité économiques, notamment avec les pays de l’Afrique subsaharienne, outre l’instauration d’un partenariat tridimensionnel tuniso-libo-africain ».

La Libye soutien la Tunisie auprès du Comesa

La partie libyenne a exprimé son soutien au dossier de la Tunisie au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa), lequel comprend un appui technique et logistique pour la contribution au développement du point de passage précité.

Les deux ministres ont affirmé « la nécessité d’élargir les champs de coopération, de consolider et de développer les échanges commerciaux bilatéraux et de les hisser au niveau des relations stratégiques, à travers la construction de partenariats fructueux, des projets d’investissement… »

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une cadence ascendante, atteignant les 3027 millions de dinars en 2022, contre 2020 millions de dinars en 2021, enregistrant une hausse de 49.8 %. Les deux parties misent sur leur développement pour atteindre les 5000 millions de dinars.

Ce faisant, la réunion a annoncé la création d’équipes de liaison, notamment celle destinée à régler les problèmes au niveau du passage frontalier, Ras Jdir, à renforcer la coopération en matière de sécurité pharmaceutique et alimentaire, ainsi que celle chargée du suivi de la création de la route commerciale dans le cadre de la convention de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf)…

Tunis et Tripoli ont signé, en marge de cette réunion, des mémorandums d’entente touchant différents secteurs.

