Tunisie : TempÃ©ratures en baisse, vent et orages dans plusieurs rÃ©gions

Tunisie : Températures en baisse, vent et orages dans plusieurs régions

Après la fournaise de la veille, dimanche, qui s’est terminée par une bourrasque en fin d’après midi, où des vents violents et chauds ont charrié sable et poussière, notamment, à Tunis, le temps arbore, en ce début de semaine, des allures automnales.

Les conditions météorologiques sont marquées, ce lundi 28 août, par des nuageux passagers, par moment, denses, avec des foyers orageux, lesquels seront accompagnés de pluies dans les régions Ouest du Nord.

Les intempéries engloberont les régions Ouest du Centre et du Sud pendant la nuit, avec l’éventualité de chute de grêle à des endroits limités.

Un vent violent soufflera sur les côtes et sur les hauteurs, et localement au Sud, avec des tempêtes de sable locales et modérées, et puis relativement fortes dans le reste des régions.

La mer est extrêmement agitée, à houleuse au Nord.

Les températures sont en baisse. Les maximales sont comprises entre 24 et 30° au Nord, et sur les hauteurs, et entre 32 et 39° dans le reste des régions, elles atteindraient les 41° à l’extrême Sud, avec l’apparition des coups du sirocco.

Gnetnews