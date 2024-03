Tunisie : Arrestation de dix éléments takfiris pour « appartenance à une organisation terroriste »

Des patrouilles conjointes entre les unités de prévention du terrorisme sur les plans central et régional, et les unités des renseignements dans les secteurs de la garde nationale à Ben Arous, Monastir, Teboulba, Fouchana, Sbeïtla et Sfax…, appuyées par des unités d’intervention rapide, ont procédé à l’arrestation de dix éléments takfiris recherchés, par différentes unités sécuritaires et structures judiciaires pour « appartenance à une organisation terroriste ».

Ils sont objet de peines comprises entre un et 40 ans de prison, rapporte la Direction générale de la garde nationale dans un communiqué.

Les mesures réglementaires ont été prises à leur sujet, selon la DGGN.

Gnetnews