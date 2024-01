Tunisie : Arrestation d’un dealer au Bardo, objet de 19 avis de recherche

La direction générale de la Sûreté nationale annonce, ce lundi 08 janvier, l’arrestation d’un dealer au Bardo, objet de 19 avis de recherche. Il était en possession de 90 doses de Zatla (cannabis).

Cette opération a été menée, après que les unités sécuritaires de la police judiciaire du Bardo, se soient assurées, de l’implication d’une personne dans la région dans la commercialisation des stupéfiants.

Suite aux investigations menées par les unités en question, en collaboration avec le commissariat du Bardo, le suspect a été arrêté dans une embuscade, une fois l’endroit où il se trouvait identifié.

Fouillé, 90 portions de cannabis ont été retrouvées dans sa sacoche, enveloppées dans du papier aluminium, ainsi qu’une balance électronique, une somme de 100 dinars de deux téléphones portables.

A l’issue de l’interrogatoire, il s’est avéré que le suspect est objet de 19 avis de recherche, pour diverses unités sécuritaires et structures judiciaires pour « violence, vol, attitude désobligeante contre un fonctionnaire, atteinte à autrui via les réseaux sociaux, et mariage illicite ».

Le parquet a ordonné son placement en détention préventive, tout en prenant les mesures légales à son sujet. Les investigations se poursuivent, selon la même source.

