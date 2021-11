Tunisie : Arrestation d’un suspect pour « détention d’armes et appartenance à une organisation terroriste » (Intérieur)

Le ministère de l’Intérieur annonce ce vendredi 05 novembre l’arrestation et la garde à vue d’une personne, pour détention d’armes.

Dans un communiqué rendu public ce soir, le département de l’avenue Habib Bourguiba indique que « suite à des informations selon lesquelles, une personne de la région du Cap-Bon était en possession d’une arme à feu (révolver et munitions), l’unité nationale d’investigation dans les crimes terroristes, et crimes organisés attentatoires à la sûreté du territoire national, et la direction générale des services spéciaux, en coordination avec la direction centrale anti-terroriste, ont arrêté le suspect ».

Sur ordre du parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, le suspect a été placé en détention préventive pour « appartenance présumée à une organisation terroriste, et possession d’armes à feu et de munitions », ajoute la même source, annonçant la poursuite des investigations.

