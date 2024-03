Tunisie : Arrestation d’une femme à Bizerte et d’un homme à Sousse pour Takfir

Une patrouille conjointe entre les unités de renseignements de la garde nationale de Mateur, et le service de prévention du terrorisme du district de Bizerte sont parvenus à l’arrestation d’une femme recherchée par les unités sécuritaires et structures judiciaires pour « adhésion à une organisation terroriste », et est condamnée à 48 ans de prison, rapporte la DGGN.

Un élément takfiri a été, par ailleurs, arrêté à Sousse. Une patrouille conjointe entre les unités des renseignements de la garde nationale de de Sousse et le service de prévention du terrorisme dans le district de Sousse, ont arrêté un élément recherché pour les unités sécuritaires et structures judiciaires différentes, pour appartenance à une organisation terroriste, et est condamné à deux années de prison, selon la même source.

Le parquet a ordonné de prendre les mesures nécessaires.

Gnetnews