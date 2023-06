Tunisie : Arrestation d’une personne Ã  la tÃªte d’un rÃ©seau de fabrication de faux papiers pour l’obtention de visas vers l’Europe

Tunisie : Arrestation d’une personne à la tête d’un réseau de fabrication de faux papiers pour l’obtention de visas vers l’Europe

Dans le cadre de la poursuite des réseaux criminels au niveau national et international, le service des enquêtes judiciaires de l’aéroport Tunis-Carthage a levé le voile sur une affaire de fabrication de faux dossiers pour l’obtention de visas étrangers.

La direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) annonce, ce lundi 12 Juin, l’arrestation d’un élément dangereux, à la tête d’une bande opérant dans la fabrication de faux dossiers pour l’obtention de visas vers l’Europe.

L’enquête a révélé la présence d’un intermédiaire au sein dudit réseau, lequel assure la coordination entre les victimes et le suspect principal, pour leur fournir des contrats de travail, et des visas vers un pays européen, contre un montant estimé à 18 000 dinars pour chaque visa.

Les membres du réseau ont été identifiés, soit deux personnes habitant Sousse, et une 3ème personne en état de fuite en dehors du territoire national. Le premier est l’objet de trois avis de recherche pour des unités sécuritaires et judiciaires « pour falsification et extrême violence », et le deuxième est en prison pour falsification, rapporte la DGSN.

Deux équipes relevant du service des enquêtes judiciaires ont été dépêchées au domicile du suspect principal, après lui avoir tendu une embuscade et après avoir réalisé les enquêtes nécessaires, il a pu être arrêté dans la région de Bou Hassina (Sousse), tout en saisissant des documents liés à 11 faux dossiers constitués de demandes de visa, ainsi qu’un faux cachet.

Un montant de 1310 dinars tunisiens, et 02 téléphones portables dissimulés dans son véhicule, ainsi que la voiture qu’il utilise dans ses déplacements ont été saisis.

Le parquet a ordonné le placement en garde à vue du chef du réseau, pour « escroquerie », tout en maintenant le deuxième élément en état de détention.

Gnetnews