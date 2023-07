Tunisie : Arrestations en série de migrants irréguliers, avec le renouvellement des escarmouches à Sfax

Les dernières 24 heures ont vu, parallèlement avec la reprise des escarmouches et accrochages entre des habitants de certaines cités de Sfax et des migrants de nationalités subsahariennes, des arrestations et comparutions contre des migrants irréguliers concernés par les enquêtes judiciaires, outre nombre de Tunisiens.

11 personnes ont été placées en détention préventive, ainsi qu’un deuxième groupe de 12 personnes pour séjour illégal, selon le procureur de la république du tribunal de première instance de Sfax 1, et son porte-parole officiel, Faouzi Masmoudi.

Dans une déclaration à la TAP, Masmoudi a déclaré, ce mercredi 05 juillet, que 04 Tunisiens ont été placés en détention préventive pour hébergement d’étrangers sans préavis. Il s’est, en effet, avéré qu’ils en accueillaient un grand nombre, avec un immeuble dédié à cet effet. « Un Tunisien a été, par ailleurs, placé en garde à vue pour s’être introduit dans le domicile d’un étranger, et avoir procédé au vol et aux menaces ».

Le même procureur de la république a affirmé que le groupe constitué de 34 migrants, placés en détention préventive avant-hier lundi, pour entrée au territoire national, sans documents légaux et séjour illégal, dans le cadre de l’enquête en cours au sujet des escarmouches qui se sont produites la nuit précédente dans la région de Rabeth (Sfax) entre migrants et habitants de la région, ont été traduits devant le parquet ; celui-ci a émis des mandats de dépôt à l’encontre de 33 d’entre eux.

Un autre groupe de 22 personnes comparaitra, aujourd’hui, devant le tribunal.

Des heurts nocturnes ont éclaté de nouveau, hier mardi, entre des habitants d’agglomérations à forte densité dans le Grand Sfax, et des migrants subsahariens.

