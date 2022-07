Tunisie : Assaillie par la hausse des charges, GlobalNet réajuste ses tarifs de l’ADSL et du VDSL

GlobalNet s’est, de tout temps, engagé à vous proposer le tarif le plus compétitif possible pour vos abonnements, et a maintenu ses tarifs inchangés malgré une inflation subie.

Mais, aujourd’hui, la situation devient intenable, face à des augmentations considérables et en cascade des charges et des coûts d’exploitation (droits de douane sur l’importation des modems, bande passante Internet, coût de la prestation des fournisseurs : transport, infrastructure, maintenance…), etc.

Sans compter la hausse des coûts de fonctionnement (électricité et salaires…).

Nous sommes, ainsi, contraints, de procéder à un réajustement des prix des abonnements Internet résidentiel de type ADSL et VDSL, afin de continuer à assurer une qualité de service habituelle et répondre aux attentes et exigences de l’ensemble de notre clientèle.

Cette augmentation, de 2DT TTC par mois, sera effective à compter du 1er août 2022 et concernera toutes les nouvelles factures des clients résidentiels ADSL et VDSL délivrées à partir de cette date.

GlobalNet compte sur la compréhension et la fidélité de ses clients, et leur promet de ne ménager aucun effort, pour leur proposer des tarifs défiant toute concurrence, et une qualité de service irréprochable.

