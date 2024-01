Tunisie : Aucun coût supplémentaire dans le retrait des documents biométriques, un registre national des adresses en cours d’élaboration (ministre)

Le ministre des Technologies de la Communication a souligné l’importance des projets de loi régissant la carte d’identité et le passeport biométriques, pour faire passer notre pays à une nouvelle étape en matière d’utilisation des technologies en vue de faciliter la vie du citoyen, de rapprocher les services et de les simplifier.

Auditionné hier, mercredi 24 janvier, par la commission des droits et libertés, au sujet du projet de loi organique amendant et complétant la loi n’o 27 de l’année 1993 portant sur la carte d’identité nationale, et le projet de loi organique n’o 40 de l’année 1975, régissant les passeports et documents de voyage, Nizar Néji a indiqué que son ministère prend en considération les éventuels risques en relation avec les données personnelles, et est prêt à les prévenir, conformément à des choix technologiques, en garantissant la sécurité et en les protégeant contre le piratage.

Il appelé à accélérer l’approbation de ces deux textes pour pouvoir passer à une importante étape, où notre pays sera au diapason des évolutions technologiques fulgurantes en matière de digitalisation.

Lors des discussions, les députés ont évoqué de nombreuses questions liées aux dispositions de cette loi, et ses objectifs, à l’instar des garanties techniques pour la sécurité des données personnelles, le rôle des organismes relevant du ministère en matière d’instauration du projet de carte d’identité et de passeport biométriques, le registre national des adresses, etc.

Dans sa réponse, le ministre a présenté des éclaircissements techniques au sujet de la protection des données personnelles de toute infiltration ou diffusion illicite, le cryptage des données, et l’organisation de l’accès à ceux qui en sont autorisés par la loi.

Il a expliqué le rôle d’appui horizontal des différentes structures du ministère qui travaille en coordination avec le ministère de l’Intérieur, pour l’instauration du nouveau dispositif, comme le centre national de l’Informatique (CNI), l’agence nationale d’accréditation électronique, et l’agence nationale de sécurité cybernétique.

S’agissant du registre national des adresses, le ministre a indiqué qu’il est en cours d’élaboration, et il va aider, en grande partie, à organiser, à unifier et à actualiser les différentes données, auprès des structures ministérielles et des institutions dans l’ensemble des secteurs, ce qui est à même de conférer plus d’efficacité aux prestations rendues aux citoyens.

Il n’y aura aucun coût supplémentaire en matière de retrait des documents biométriques, étant entendu qu’il est du rôle de l’Etat de les supporter, a-t-il précisé.

La commission a décidé au terme de cette séance de poursuivre l’examen des deux projets de loi.

Gnetnews