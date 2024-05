Tunisie: Augmentation du prix du mouton de l’AÃ¯d cette annÃ©e, annonce l’Utap

Tunisie: Augmentation du prix du mouton de l’Aïd cette année, annonce l’Utap

Dans une intervention ce vendredi 17 mai 2024 sur les ondes de la radio Jawhara FM, Naceur Amdouni, membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), a annoncé que le prix du mouton de l’Aïd sera plus élevé cette année par rapport aux années précédentes. Il a souligné que cette hausse des prix est due à l’augmentation des coûts de production.

« Les agriculteurs peinent à dégager une marge bénéficiaire et se contentent de couvrir leurs charges », a expliqué Amdouni. « Nous avons mené une étude de coût, et le prix du kilo de mouton varie entre 23 et 25 dinars. Les moutons pesant quarante kilos et moins, qui sont les plus présents sur le marché, seront vendus entre 800 et 1200 dinars », a-t-il précisé.

Gnetnews